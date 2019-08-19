Полицейского из Югорска подозревают в получении взятки: две тысячи рублей от иностранца

В Югре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного отдела МВД по Югорску, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По информации ведомства, югорская межрайонная прокуратура во время проверки соблюдения полицейскими законодательства о противодействии коррупции выявила, что участковый получил от иностранца взятку в сумме 2 тыс. руб. за бездействие по привлечению другого лица к административной ответственности в сфере миграционного законодательства и предпринимательской деятельности.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ.