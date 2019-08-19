Набережная Хабаровска, которую восстановили после наводнения 2013 года, снова тонет

В Хабаровске набережная, которую за бюджетные деньги восстановили после наводнения 2013 года, разваливается из-за нового паводка.

Как передает Regnum, под водой оказалась прогулочная часть набережной, прилегающие к ней лестницы. Пострадали также декоративные элементы набережной. На восстановление вновь потребуются немалые средства.

При этом отмечается, что если бы в проект заложили систему водоотведения, набережная бы не "поплыла".

Напомним, в Хабаровском крае готовятся к четвертой волне паводка, которая, по данным синоптиков, придет в регион примерно к 19 августа.

Уровень Амура, вопреки предыдущим прогнозам, вырастет еще почти на метр - до 630-680 см.

Сейчас уровень Амура у Хабаровска достиг уже 596 см, через сутки он поднимется еще на 5 см и превысит отметку "опасные явления".

В регионе, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля. Сообщалось, что в Хабаровске срочно производится отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.

Кроме того, власти экстренно возвели в Хабаровске еще одну временную дамбу - на набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба.