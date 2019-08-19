Беспилотники "Яндекса" могут выехать на улицы российских городов через 4-7 лет

Беспилотники "Яндекса" могут выехать на улицы российских городов через 4-7 лет, считает руководитель данного направления интернет-компании Дмитрий Полищук. Сначала машины без водителей будут появляться в отдельных районах, постепенно география их присутствия будет расширяться, передает РИА Новости.

При этом в некоторых городах беспилотники поедут раньше. "Есть, например, города или особые территории, где на дорогах гораздо более легкие условия, чем в Москве", – пояснил он.

В конце июня этого года стало известно, что "Яндекс" начал тестирование беспилотных автомобилей в рамках правительственного эксперимента, который был запущен в конце прошлого года. На дороги Москвы выехали пять таких машин. За рулем беспилотников находятся инженеры-испытатели, но они берут на себя управление только в определенных ситуациях.

"Яндекс" начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Компания испытала первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года.

Между тем, до конца 2021 года в законодательстве должны появиться нормы, регулирующие использование бесплотников на дорогах общего пользования.