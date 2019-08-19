Фигуристка Туктамышева раскритиковала судью матча "Зенит" — "Ахмат"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскритиковала работу главного судьи встречи 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Ахмат" (0:0) Алексея Матюнина.

Чемпионка мира и Европы 2015 года отметила, что "до такого уровня ещё никто не добрался", и посоветовала арбитру судить матчи так называемой "небесной лиги" (к ней причисляют клубы, прекратившие своё существование).

Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался.

Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара https://t.co/UlloqzxssD — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) August 18, 2019

Напомним, что на 7-й минуте матча Матюнин отменил гол нападающего Сердара Азмуна, поскольку за мгновение до этого защитник Ризван Уциев, по мнению судьи, совершил фол последней надежды на хавбеке "Зенита" Александре Ерохине. Капитану "Ахмата" в итоге была показана прямая красная карточка. На многочисленных повторах нельзя точно увидеть, был ли контакт защитника с атакующим игроком или же Ерохин споткнулся сам. В любом случае судья в эпизоде не воспользовался принципом преимущества.

Несмотря на численный перевес, "Зенит" так и не смог выйти вперёд во встрече. В начале второй половины игры Эмилиано Ригони поразил ворота гостей после выхода один на один, однако Матюнин снова не засчитал взятие ворот, зафиксировав у аргентинца положение вне игры. Эпизод также вызвал споры.