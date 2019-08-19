В Магнитогорске УФАС проверяет рекламу ортопедического салона на бланках рецептов

УФАС изучает правомерность размещения рекламы ортопедического салона "Кладовая здоровья" на бланках рецептов, выдаваемых врачами городской больницы № 3 Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Предъявителю рецепта предоставляется скидка 5% в ортопедическом салоне.

Согласно законодательству, медработники не вправе выдавать рецепты на лекарственные препараты на бланках, содержащих информацию рекламного характера.

Кроме того, УФАС будет также дана оценка на предмет заключения антиконкурентного соглашения.