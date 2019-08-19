Имущество "СибНАЦа" оценили в 1,4 млрд рублей

Имущество банкротящегося Сибирского научно-аналитического центра оценено в 1,4 млрд руб. Предприятие представило отчеты об инвентаризации активов, передает корреспондент Накануне.RU.

Описи подверглось все имущество "СибНАЦа" вплоть до нагрудных значков, столовых приборов и сувенирных минералов.

В ходе инвентаризации выяснилось, что "СибНАЦ" владеет самоваром, стоимостью 119 тыс. руб., массажным креслом, кабинеты офисов украшают панно и картины стоимостью до нескольких десятков тысяч рублей каждая. Среди имущества научного центра - несколько буровых установок, снегоходы, автомобили, в том числе представительские иномарки. Самым дорогим активом оказался главный офис центра на улице Пермякова, весь имущественный комплекс оценен в 973,9 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении.Сумма требований кредиторов Сибирского научного центра превысила 800 млн руб.