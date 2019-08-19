У перевозчиков возникли технические и финансовые вопросы к новому аэропорту Саратова

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО В России
аэропорт Саратова Гагарин (2019) | Фото:gagarin.aero

У перевозчиков возникли технические и финансовые вопросы к новому аэропорту Саратова

В воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту "Гагарин" состоялось очередное совещание, посвященное открытию воздушной гавани. Несмотря на то, что оператор проекта – ГК "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга – рапортует о полной готовности гавани, у некоторых перевозчиков есть вопросы как к финансовой стороне обслуживания, так и к технической.
Читайте также:

Глава S7 Airlines Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание перевозчиков."Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта - поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", - цитирует Объедкова "Интерфакс".

А глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков на совещании выразил обеспокоенность, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. "Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил он, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.

"У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в "Гагарине" до второй, а если потребуется - и до третьей категории", - заявил на это глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 г.

Что касается тарифов, то глава "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский заметил: они немаленькие, но обусловлены вложениями в строительство аэропорта "с нуля". По его словам, на тарифы в ростовском "Платове" (оператор тот же, аэропорт тоже построен "с нуля" - прим. ред.) тоже жаловались, но в итоге пассажиропоток там растет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У перевозчиков возникли технические и финансовые вопросы к новому аэропорту Саратова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт гагарин, саратов, аэропорты регионов, аэропортовое обслуживание, s7, победа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2019 08:38 Мск РЖД построит отдельную ветку к саратовскому аэропорту "Гагарин" за 2,5 миллиарда рублей
Ранее 20.08.2019 05:31 Мск "Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов в Саратов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2019 15:33 Мск Саратовский аэропорт "Гагарин" начнет принимать и отправлять рейсы 20 августа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети