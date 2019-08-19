У перевозчиков возникли технические и финансовые вопросы к новому аэропорту Саратова

В воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту "Гагарин" состоялось очередное совещание, посвященное открытию воздушной гавани. Несмотря на то, что оператор проекта – ГК "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга – рапортует о полной готовности гавани, у некоторых перевозчиков есть вопросы как к финансовой стороне обслуживания, так и к технической.

Глава S7 Airlines Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание перевозчиков."Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта - поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", - цитирует Объедкова "Интерфакс".

А глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков на совещании выразил обеспокоенность, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. "Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил он, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.

"У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в "Гагарине" до второй, а если потребуется - и до третьей категории", - заявил на это глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 г.

Что касается тарифов, то глава "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский заметил: они немаленькие, но обусловлены вложениями в строительство аэропорта "с нуля". По его словам, на тарифы в ростовском "Платове" (оператор тот же, аэропорт тоже построен "с нуля" - прим. ред.) тоже жаловались, но в итоге пассажиропоток там растет.