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Спорт Свердловская область
Михаил Алексеев Ромеро Дуно бокс (2016) | Фото: Накануне.RU

Объявлен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира в Екатеринбурге

Стал известен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге осенью этого года.

В заявке - восемь человек, каждый боксер - в своей весовой категории.

Василий Егоров (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

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Объявлен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира в Екатеринбурге

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Теги: бокс, сборная, Екатеринбург, команда, состав, спортсмены



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