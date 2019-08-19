Объявлен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира в Екатеринбурге

Стал известен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге осенью этого года.

В заявке - восемь человек, каждый боксер - в своей весовой категории.

Василий Егоров (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.