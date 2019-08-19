10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2018) | Фото:

В Британии заявили о "доказательствах" причастности России к боям под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. Об этом пишет The Guardian.

Аналитики обнаружили в социальных сетях и интернете множество спутниковых снимков "российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только российскими вооруженными силами".

Найденные британскими исследователями "доказательства" будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), передает Regnum.

Напомним, в период с конца августа по начало сентября 2014 года группировка украинских военных оказалась в окружении под Иловайском. Эту операцию Минобороны ДНР позже назовет Иловайским "котлом", в ходе нее украинская сторона понесла большие потери как убитыми и ранеными, так и пленными.

14 августа 2017 года генпрокуратура Украины опубликовала результаты расследования тех событий. По ее данным, 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских боевиков. Общие потери официально так и не названы.

По словам очевидцев, под Иловайском погибли несколько тысяч боевиков ВСУ, а также имело место массовое дезертирство. В докладе украинской прокуратуры, в частности, признается "низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ" и "многочисленные факты дезертирства".

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В Британии заявили о "доказательствах" причастности России к боям под Иловайском

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Теги: великобритания, иловайск, россия



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