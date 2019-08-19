10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

СМИ: авиакомпании начали продавать билеты на рейсы Boeing 737 MAX

Издание The Times узнало, что перевозчики продают билеты на рейсы, которые должны быть осуществлены на самолетах Boeing 737 MAX, хотя ни один регулятор в мире пока не разрешил возобновить полеты этого типа самолетов.
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В статье "Таймс" приводятся слова британского туриста, который узнал, что его перелет в одну из стран Карибского бассейна авиакомпания American Airlines намерена осуществить на лайнере Boeing 737 MAX. Мужчина говорит, что чувствует себя "подопытным кроликом". Он также отмечает, что ему было отказано в возврате билета. Оказалось, что продажи на рейсы MAX осуществляют такие перевозчики как TUI, United Airlines и другие авиакомпании. В расписаниях у них стоит уже более 32 тыс. рейсов – все на конец этого года.

В России пока нет информации о продажах билетов на рейсы с участием MAX. Utair собирался получить самолеты этого типа в 2019 году, но приостановил поставку до получения самолетом одобрений со стороны авиационных властей. В конце года первую американскую машину собираются получить "Уральские авиалинии", руководство перевозчика считает, что к концу года Boeing получит одобрение от авиационных регуляторов на полеты 737 MAX.

Между тем, есть и перевозчики, которые уже отказались от своих заказов на Boeing 737 MAX, например, арабский лоукостер Flyadeal. Участники рынка выражают сомнения в том, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешит полеты MAX до конца текущего года. В Boeing же надеются получить разрешение "на взлет" уже в сентябре.

Напомним, авиационные власти по всему миру "приземлили" Boeing 737 MAX после двух катастроф (октябрь 2018 и март 2019), унесших жизни 346 человек. По одной из версий, причиной мог стать дефект программного обеспечения самолета.

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СМИ: авиакомпании начали продавать билеты на рейсы Boeing 737 MAX

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Теги: boeing 737 max, билеты, авиакомпания, рейсы, безопасность



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Ранее 26.08.2019 09:15 Мск СМИ: "Победа" ждет свои Boeing 737 MAX не раньше весны 2020 года

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