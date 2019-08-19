В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту пожара в историческом здании

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту пожара в объекте культурного наследия - дом Пчелина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба). Расследование поставлено прокурором района на контроль.

Напомним, пожар в здании по улице Труда, 56 произошел поздно вечером 9 августа. Горел второй этаж и кровля здания. Распространение огня удалось остановить на площади 300 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

Здание было построено в 1886 году и является памятником истории и культуры.