Максимилиан Филипп забил эффектный мяч со штрафного в дебютном матче за "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Максимилиан Филипп забил эффектный мяч со штрафного в дебютном матче за клуб.

Это произошло уже на 3-й минуте в домашней встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Новичок динамовцев метров с 25-и пробил в ближний угол ворот Маринато Гилерме.

Однако это не спасло от поражения бело-голубых. В середине первого тайма Алексей Миранчук реализовал 11-метровый удар. А в середине второй половины игры его брат, Антон Миранчук, точным ударом вывел свою команду вперёд. Итог - 1:2.

Победа помогла железнодорожникам набрать 13 очков и вплотную приблизиться к лидирующему в чемпионате "Зениту". "Динамо" с 5 очками занимают 13-ю строчку.