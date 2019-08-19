В Кургане судебные приставы выставили на торги квартиру, участок и иномарку

В Кургане судебные приставы выставили на торги квартиру площадью 32 квадратных метра, земельный участок в Варгашинском районе, иномарку " Ssang Yong Actyon" 2013 года выпуска и гараж в Куртамышском районе.

Торги пройдут 30 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Все это можно приобрести по цене, которая намного ниже рыночной. Например, начальная ценна земельного участка - 19 тыс. руб., а автомобиля - всего 308 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимают до 26 августа.