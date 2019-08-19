Подросток, убивший семью под Ульяновском, мог страдать шизофренией

16-летний подросток, убивший свою семью и покончивший с собой в Ульяновской области, возможно, страдал шизофренией.

В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни, а родных забирает с собой, чтобы они не переживали. Об этом рассказал представитель региональной прокуратуры.

По его словам, семья, в которой рос и воспитывался мальчик, была благополучной, а сам подросток был постоянным участником различных олимпиад, пишет Regnum.

Ранее друг подростка сообщил, что тот был спокойным, добрым и отзывчивым парнем, стремился закончить школу на "отлично", получить медаль и поступить в высшее учебное заведение. По словам приятеля, "такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал".

Напомним, трагедия случилась 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района. Были найдены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. При этом все погибшие являлись членами одной семьи.

Впоследствии рядом с вышкой сотовой связи возле села было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью.

СКР обнародовал видео из жилого дома в Базарносызганском районе Ульяновской области, где произошла трагедия.

РИА Новости сообщает, что власти разыскали отца парня, который остался жив. Мужчина находится в шоке. Родители подростка развелись несколько лет назад, однако отец поддерживал связь с сыном.