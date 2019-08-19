В Перми возросло число пострадавших в ДТП с автобусом

В Перми возросло число пострадавших в аварии в автобусом маршрута №53, врезавшегося в бетонное ограждение здания, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации краевого минздрава, по состоянию на 8.00, 19 августа госпитализировано 34 человека. Из них 10 детей и 24 взрослых. Напомним, ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Пострадавшие проходят лечение в краевой клинической детской больнице, городской клинической больнице №4, пермской краевой клинической больнице, городской больнице №6 и в больнице им. Гринберга.

У семи взрослых и одного ребенка состояние оценивается, как тяжелое, состояние девяти детей - как средней степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. После ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера. Как уточнили в полиции, проверка показала, что он был трезв.

В настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование по факту инцидента продолжается.