Володин и Вексельберг слетали в Саратов рейсом "Победы" – бортпроводником был директор перевозчика

Авиакомпания "Победа" совершила в воскресенье, 18 августа, тестовый рейс в новый аэропорт Саратова. Официальное открытие воздушной гавани назначено на вторник, 20 августа – дать старт полетам из "Гагарина" приедет Владимир Путин.

На тестовом рейсе были VIP-пассажиры – председатель Госдумы России, один из главных лоббистов строительства саратовского аэропорта Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и миллиардер Виктор Вексельберг, компания которого – "Аэропорты регионов" – стала оператором строительства и эксплуатации "Гагарина". В качестве бортпроводника у этих гостей был Андрей Калымков – генеральный директор "Победы".

Калмыков несколько раз в месяц работает бортпроводником на рейсах "Победы", рассказала представитель авиакомпании. После таких полетов он придумывает, как оптимизировать работу экипажа. Например, гендиректор придумал зашить карманы на креслах, чтобы там не оставляли мусор, а также приклеить инструкции по безопасности к столикам, чтобы их не воровали, пишут "Ведомости".

Все пассажиры рейса летели экономклассом, поскольку в самолетах лоукостера не предусмотрены места бизнес-класса. Все лайнеры "Победы" имеют моноклассовую конфигурацию. Кроме того, спинки кресел не откидываются, а расстояние между сиденьями – минимальное для самолетов Boeing 737-800, которые использует авиакомпания.