10 Сентября 2020
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Победа Boeing 737-800 Саратов аэропорт Гагарин (2019) | Фото:Росавиация

Володин и Вексельберг слетали в Саратов рейсом "Победы" – бортпроводником был директор перевозчика

Авиакомпания "Победа" совершила в воскресенье, 18 августа, тестовый рейс в новый аэропорт Саратова. Официальное открытие воздушной гавани назначено на вторник, 20 августа – дать старт полетам из "Гагарина" приедет Владимир Путин.
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На тестовом рейсе были VIP-пассажиры – председатель Госдумы России, один из главных лоббистов строительства саратовского аэропорта Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и миллиардер Виктор Вексельберг, компания которого – "Аэропорты регионов" – стала оператором строительства и эксплуатации "Гагарина". В качестве бортпроводника у этих гостей был Андрей Калымков – генеральный директор "Победы".

ÐŸÐ¾Ð±ÐµÐ´Ð° Boeing 737-800 Ð¡Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ð°ÑÑ€Ð¾Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚ Ð“Ð°Ð³Ð°Ñ€Ð¸Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Ð Ð¾ÑÐ°Ð²Ð¸Ð°Ñ†Ð¸Ñ

Калмыков несколько раз в месяц работает бортпроводником на рейсах "Победы", рассказала представитель авиакомпании. После таких полетов он придумывает, как оптимизировать работу экипажа. Например, гендиректор придумал зашить карманы на креслах, чтобы там не оставляли мусор, а также приклеить инструкции по безопасности к столикам, чтобы их не воровали, пишут "Ведомости".

Все пассажиры рейса летели экономклассом, поскольку в самолетах лоукостера не предусмотрены места бизнес-класса. Все лайнеры "Победы" имеют моноклассовую конфигурацию. Кроме того, спинки кресел не откидываются, а расстояние между сиденьями – минимальное для самолетов Boeing 737-800, которые использует авиакомпания.

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Володин и Вексельберг слетали в Саратов рейсом "Победы" – бортпроводником был директор перевозчика

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Теги: саратов, аэропорт гагарин, вячеслав володин, виктор вексельберг, аэропорты регионов, победа, андрей калмыков



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Развитие сюжета:

Ранее 20.08.2019 08:59 Мск Саратовский аэропорт "Гагарин" открылся – первый регулярный рейс прибыл из Москвы

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