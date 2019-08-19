Названа тройка крупнейших государств-должников России

Крупнейшим должником России является Белоруссия, на 1 июня 2019 г. государство задолжало $7,55 млрд. На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина ($3,7 млрд ), на третьем — Венесуэла ($3,15 млрд) — основной должник России за пределами постсоветского пространства.

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Задолженность Минска почти не изменилась по сравнению с концом 2018 г., летом 2019 г. Москва впервые за последние годы отказалась рефинансировать текущую часть белорусского долга, сообщает РБК. Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен $3,075 млрд по еврооблигациям, однако в декабре 2015 г. новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон.

Долг Венесуэлы должен быть погашен в 2027 г., он восходит он к кредиту 2011 г., который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений. После введения санкций США против венесуэльского правительства у России, скорее всего, возникнут проблемы с получением денег от Каракаса в долларах.

Добавим, около $3 млрд России должна Куба, но точных данных по кубинской задолженности нет, также крупный долг перед Россией у Бангладеша ($2 млрд), Кипра ($1,8 млрд), Индии ($1,1 млрд руб.).