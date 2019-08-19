Названы регионы России с самыми доступными ценами на бензин

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым Мурманская область Санкт-Петербург Москва
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС, цены (2019) | Фото: Накануне.RU

Названы регионы России с самыми доступными ценами на бензин

Стали известны регионы России с самым доступным для населения бензином. Впрочем, авторы исследования – РИА Рейтинг (на основе данных Росстата) – отмечают, что доступность в данном случае не тождественна дешевизне.
Читайте также:

Эксперты рассчитали количество литров бензина АИ-92, которое можно купить в каждом из регионов на среднемесячную зарплату.

В итоге в лидерах оказались северные регионы, а также столицы: Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров). Еще в десяти регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Ð±ÐµÐ· Ð±Ñ€ÐµÐ½Ð´Ð°, Ñ‚Ð¾Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð¾, Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð½, Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð°Ð²ÐºÐ°, ÐÐ—Ð¡|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: ÐÐ°ÐºÐ°Ð½ÑƒÐ½Ðµ.RU

Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.

На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).

А вот и абсолютные числа: 92-й бензин в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 также входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля), Севастополь (45,41 рубля), Крым (45,33 рубля), Сахалин (44,69 рубля), Калининградская область (44,48 рубля), Адыгея (44,33 рубля за литр).

В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр - это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы регионы России с самыми доступными ценами на бензин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бензин, рейтинг, регионы россии, стоимость литра



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети