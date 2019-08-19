Названы регионы России с самыми доступными ценами на бензин

Стали известны регионы России с самым доступным для населения бензином. Впрочем, авторы исследования – РИА Рейтинг (на основе данных Росстата) – отмечают, что доступность в данном случае не тождественна дешевизне.

Эксперты рассчитали количество литров бензина АИ-92, которое можно купить в каждом из регионов на среднемесячную зарплату.

В итоге в лидерах оказались северные регионы, а также столицы: Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров). Еще в десяти регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.

На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).

А вот и абсолютные числа: 92-й бензин в конце июля 2019 года стоил больше 50 рублей за литр на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. В десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин АИ-92 также входят Камчатка (47,41 рубля за литр), Ненецкий автономный округ (45,64 рубля), Севастополь (45,41 рубля), Крым (45,33 рубля), Сахалин (44,69 рубля), Калининградская область (44,48 рубля), Адыгея (44,33 рубля за литр).

В лидирующей группе с самыми низкими ценами на автомобильное топливо представители разных федеральных округов. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля 2019 года зафиксирована в Челябинской области (39,62 рубля за литр). Еще в шести регионах цена этой марки бензина была ниже 41 рубля за литр - это Томская область, Ингушетия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская и Калужская области.