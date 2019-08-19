10 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Даниил Медведев (2019) | Фото:Flickr

23-летний россиянин Даниил Медведев выиграл престижный турнир Cincinnati Masters

23-летний россиянин Даниил Медведев в воскресенье со счетом 7-6 (3) 6-4 обыграл в финале турнира Cincinnati Masters бельгийца Дэвида Гоффина. Для российского теннисиста это первый титул в карьере престижной серии Мастерс.
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После игры Медведев признался, что во втором сете начал чувствовать судороги. По мнению самого Даниила, это связано с переутомлением и нервным напряжением – это был для него 16-й матч за 20 дней и 24-й день непрерывной игры в теннис. "Он супер профессионал. Это как играть против стены, он очень последовательный", - высказался об игре с Медведевым его соперник по финалу.

Стоит отметить, что в полуфинальном матче Даниил выбил из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича.

Сейчас российский спортсмен собирается немножко отдохнуть – через восемь дней начинается открытый чемпионат США, в котором он уже предстанет в новом качестве – как пятая ракетка мира.

"Мну нужно несколько выходных, - с иронией говорит Медведев. – Я уже очень давно играю в теннис, мне нужно несколько дней, в течение которых я не будут вылезать из кровати и буду круглосуточно смотреть телевизор".

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23-летний россиянин Даниил Медведев выиграл престижный турнир Cincinnati Masters

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Теги: даниил медведев, Cincinnati Masters, теннис, титул



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