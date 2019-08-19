ЦБ РФ: Ставки по вкладам резко пошли вниз

Средняя максимальная ставка по банковским вкладам у десяти крупнейших финансовых учреждений России в первой декаде августа опустилась до 6,82%, что является минимальным значением с октября 2018 года.

Как говорится в материалах Центробанка РФ, в третьей декаде июля этот показатель составлял 7,05%. Падение ставок по депозитам произошло из-за снижения ключевой ставки Банком России.

Напомним, 26 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% годовых до 7,25% годовых. Регулятор отметил тренд на замедление инфляции, вместе с тем темпы роста экономики остаются ниже прогнозов ЦБ.

Инфляция в июне составила 4,7%, однако этот показатель - результат укрепления рубля и сезонного падения цен на плодовоовощную продукцию.

Низкие темпы роста экономики в ЦБ объяснили слабой динамикой инвестиционной активности и значительным снижением годовых темпов роста экспорта. "В первом полугодии бюджетная политика оказала дополнительное сдерживающее влияние на динамику экономической активности, что отчасти связано со смещением сроков реализации ряда запланированных Правительством национальных проектов", - отмечено в релизе регулятора.

Банк России не исключил, что на ближайших заседаниях совета директоров ставка вновь будет снижена. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике может произойти в первой половине 2020 г.