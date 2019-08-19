10 Сентября 2020
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Экономика В России
тариф, ЖКХ, счетчик, коммунальная плата, коммуналка (2016) | Фото: 1ul.ru

СМИ: средний чек на услуги ЖКХ вырос на 5%

В первой половине текущего года средний платеж за жилищно-коммунальные услуги в России вырос на 5%.

Сумма превысила 3,6 тыс. руб. Таковы итоги исследования, в ходе которого аналитики опирались на данные российских коммерческих банков.

Так как исследование охватывает лишь первое полугодие, то данные брались до второго повышения цен на ЖКУ. А с 1 июля они, по данным властей, выросли еще на 2,4%, тогда, как с 1 января чиновники обещали рост всего на 1,7%.

Насколько больше россияне будут платить за жилищно-коммунальные услуги к концу года, пока неизвестно, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в июле президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах.

Как передает пресс-служба Кремля, об этом глава государства заявил на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым.

Путин напомнил, что в ходе последней "Прямой линии" многие граждане страны заявили о необоснованном росте тарифов ЖКХ в регионах страны.

"Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни", - сказал глава государства.

Напомним, ранее депутат Госдумы попросил Федеральную антимонопольную службу проверить исследование Института проблем естественных монополий о росте тарифов на ЖКУ в 2019 году.

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СМИ: средний чек на услуги ЖКХ вырос на 5%

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Теги: ЖКХ, квартплата



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