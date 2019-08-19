В Свердловской области произошло смертельное ДТП
Вечером 18 августа на 5 км автодороги Реж - Артемовский произошло ДТП с погибшими.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомашины "Лада Калина" не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой автомашиной "Интернационал".
В результате автоаварии водитель и пассажир "Лада Калина" скончались на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
В настоящее время выясняются личности погибших.