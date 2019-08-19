10 Сентября 2020
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мусор, Челябинск, контейнер, отходы (2018) | Фото:Накануне.RU

Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.

Доклад направлен в кабмин. "Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно", – заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Он предлагает заплатить за нее бизнесменам.

Компании несут ответственность за переработку товаров и упаковки, которые они произвели или ввезли в РФ. Их ответственность распространяется на 54 группы товаров и упаковки. Для каждой группы есть норматив утилизации – в среднем 15%.

Компании могут заниматься утилизацией сами или заплатить экологический сбор, благодаря которому в прошлом году было собрано 2,2 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Как ранее сообщил представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.

Иванов отметил, что первые результаты реформы будут видны после строительства 200 мусороперерабатывающих комплексов. Это предусмотрено национальным проектом "Экология".

Тем временем, жители населенных пунктов, в которых планируется строительство мусоросжигательных, сортировочных заводов или полигонов твердо-бытовых отходов, должны получить денежную компенсацию. Такое предложение высказал председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на заседании общественного совета при Министерстве природных ресурсов РФ. В противном случае по всей стране будет расти социальное напряжение, которое может перерасти в "мягкую гражданскую войну" между одними активистами и другими, считает общественник.

Мусорные протесты достигают колоссальных масштабов, социальное напряжение растет более чем в 50 регионах РФ, сообщил Фадеев.

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Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу

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Теги: мусорная реформа, мусор



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