10 Сентября 2020
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Наука и техника В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Aurus стал дешевле на 10 млн рублей

Российские автомобили представительского класса Aurus готовится к официальным продажам.

Речь идет о двух моделях - седан Senat S600 и лимузин Senat L700. Первый дилерский центр откроется в деловом районе "Москва-Сити". Розничные цены на седан объявят во время запуска шоу-рума, однако уже известно, что стоимость небронированной версии Senat S600 будет начинаться от 8 млн руб.

В то же время ценник могут повысить до 12 млн руб. Всему виной дорогое мелкосерийное производство. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что Aurus Senat предварительно будет стоить около 18 млн руб. Таким образом, автомобиль будет продаваться на 10 млн руб. дешевле, чем ожидалось ранее.

Прайсы на лимузин Senat L700 пока остаются в тайне, сообщает "Российская газета".

Напомним, Аурус - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". Государство потратило на проект порядка 12,4 млрд руб. В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на Иннопроме. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил стоимость Aurus Senat в 18 млн руб. В 2019 г. будет продано 5-6 автомобилей.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

На первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) Бердымухамедов вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым осмотрели лимузин Aurus Senat в белом цвете, сделанный специально для форума.

После этого глава государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей марки. Медведев на это ответил, что его заявка принята

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Aurus стал дешевле на 10 млн рублей

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Теги: Aurus, автомобиль



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