Началась подготовка к эвакуации Airbus A321

В Подмосковье ведется подготовка к эвакуации лайнера A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузном поле.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу пассажирских кресел самолета. Следователи почти завершили работу на месте происшествия и дали разрешение на эвакуацию фюзеляжа Airbus A321. После демонтажа двигателей под лайнером разместят надувные понтоны, приподнимут его и отстыкуют крылья, а фюзеляж погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова, сообщает Газета.ру.

Как сообщалось ранее, появился снимок бортовых самописцев с авиалайнера Airbus А321. Специалисты научно-технического центра МАКА обследовали "черные ящики". Как выяснилось, устройства находятся в нормальном состоянии. На речевом и параметрическом регистраторах сохранились записи аварийного полета. В настоящее время специалисты расшифровывают и анализируют их.

Airbus, напомним, вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к поломке двигателей. Экипаж посадил самолет на кукурузное поле, на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.