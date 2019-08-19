10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Трамп фото (2016) | Фото:bykvu.com/

Названа причина интереса Трампа к покупке Гренландии

Администрация президента США действительно обсуждает возможность покупки Гренландии.

Как сообщил ведущий советник главы Белого дома по экономике Лоуренс Кадлоу, "президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить покупку Гренландии".

Советник напомнил, что президент Гарри Трумэн также собирался купить самый большой остров в мире, входящий в состав Дании. Трумэн предлагал властям Дании $100 млн, однако получил от них отказ.

"Гренландия — стратегическое место. И у них много ценных минералов", — отметил Кадлоу, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Дональду Трампу придется заплатить за Гренландию до $10 трлн, оценку стоимости острова сделал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Американский лидер, напомним, интересовался возможностью купить остров между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, который сейчас принадлежит Дании.

Штаты в 1867 году купили российскую Аляску, за $7,2 млн. В Гренландии есть запасы золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, разведка и добыча которых будет возможна по мере таяния льдов.

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Теги: Гренландия, Трамп, США



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