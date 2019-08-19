Расправившийся с семьей ульяновский подросток рассказал другу о легкости убийства

16-летний подросток, убивший свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области, перед смертью отправил аудиосообщение своему другу.

В сделанной записи школьник признался, что ему "было легко" убить родных. Ранее друг подростка сообщил, что тот был спокойным, добрым и отзывчивым парнем, стремился закончить школу на "отлично", получить медаль и поступить в высшее учебное заведение. "Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек", — отметил приятель, сообщает Lenta.ru.

Напомним, все случилось утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района: с признаками насильственной смерти там были найдены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. При этом все погибшие являлись членами одной семьи.

Впоследствии рядом с вышкой сотовой связи возле села было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью. Его нашли возле вышки.