Опубликовано фото самописцев аварийного А321

Появился снимок бортовых самописцев с авиалайнера Airbus А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.

Как сообщили Накануне.RU в Межгосударственном авиационном комитете, специалисты научно-технического центра МАКА обследовали "черные ящики". Как выяснилось, устройства находятся в нормальном состоянии. На речевом и параметрическом регистраторах сохранились записи аварийного полета.

В настоящее время специалисты расшифровывают и анализируют их.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил пилотам A321 звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

Расследование инцидента не завершено. МАК изучает бортовые самописцы, судя по стенограмме разговора пилота с диспетчером аэропорта Жуковского, последний фиксировал перелеты птиц перед взлетом борта. По одной из версий, причиной скопления птиц могли быть свалки, находящиеся вблизи взлетной полосы.