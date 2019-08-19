Нетаньяху накануне парламентских выборов впервые посетил Украину

Визит Биньямина Нетаньяху на Украину может быть связан с предвыборной борьбой в Израиле. Как сообщает Infox, глава израильского правительства и руководитель партии "Ликуд" отправился в Киев впервые за всё время своего пребывания у власти. Нетаньяху загорелся желанием посетить Украину как раз накануне внеочередных парламентских выборов 17 сентября.

Ранее его партии хоть и удалось выиграть выборы, сформировать парламентское большинство "Ликуду" не удалось. Основным противником Нетаньяху является Авигдор Либерман – лидер движения "Наш дом - Израиль", представляющего интересы выходцев из бывшего СССР.

Не исключено, что в этих условиях Нетаньяху попытается заручиться поддержкой сограждан украинского происхождения, которых насчитывается от 200 до 500 тыс. Попутно для пропаганды среди бывших россиян в Израиле развешаны плакаты с изображением рукопожатия Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Биньямин Нетаньяху вместе с президентом Сербии Александром Вучичем в 2018 г. присутствовал на Красной площади во время парада 9 мая 2018 г.