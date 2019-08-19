Известный российский продюсер: "В этих московских митингах нет идеологии. Там есть деньги, которые надо отрабатывать"

Известный российский продюсер, основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал корреспонденту Накануне.RU о целях и задачах протестных митингов, которые вот уже несколько недель по субботам происходят в столице.

По словам Разина, все эти протесты - это отмывание денег.

"Все четко это все понимают, потому что завели в Москву 1 млрд руб., завели эти деньги через криптовалюту, через обналичку, потом вывели эти деньги на фонд Навального. Это просто сейчас то, что происходит в Москве - это тупая раздача денег. Я почему вам это говорю... потому что я живу на ул. Тверская, д.6. Все, что происходит во время протестов в Москве, все проходит под моими окнами. Например, я снимал на видео сцену, где раздавали деньги. Это было, когда еще Ксения Собчак давала эти деньги, когда бились люди. Так вот там по $100 раздавали на моих глазах звеньевым, которые эти деньги отдавали людям во дворах - у меня во дворе. Это все было на моих глазах. Потом, вы помните, Ксению накрыли. Это было $2,5 млн, по $100 в отдельных конвертах - это все было разложено", - рассказал Разин.

"Если наша молодежь, не имея никаких денег, по интернету узнают, что можно заработать и пойти на митинг против власти, получив за это деньги, люди идут", - отметил Разин.

Люди идут, потому что им нужно заработать деньги, и не важно что именно они там кричат, что они там делают, считает Андрей Разин.

"Я сужусь сегодня с Сергеем Шнуровым, он назвал Москву гадким словом. Я обратился к Алексею Навальному, обратился к партии "Яблоко". Я говорю, что давайте, мол, выборов пока нет, давайте вместе соберемся, подадим на него иск, заставим извиниться перед Москвой. Я говорю, вы же москвичи, вы бьете себя в грудь, выдаете себя за заступников Москвы. Как вы думаете, хоть кто-то ответил? Нет. Никто. Ответили только ветераны Великой Отечественной войны, которые со мной пошли в суд, и судимся мы с Шнуровым, 10 сентября будет очередное заседание. Вот только ветераны Великой Отечественной и я, а эти гадёныши уже хотят власти, им теперь только уже нужна власть в Мосгордуме для того, чтобы пилить бюджет", - сказал Разин.

По его словам, все, что делается сегодня в Москве по субботам, делается западными руками.

"Все эти революции - это заказуха чистейшая западных стран. Тут же возьмем оскорбление Владимира Владимировича Путина. Мы с моими коллегами приняли окончательное решение - мы больше в Грузию не поедем, потому что я не могу просто представить, как человек с такой национальностью мог сказать о родителях то, что сказал этот негодяй. До конца своих дней, до конца существования группы "Ласковый май", мы не поедем больше в Грузию", - отметил Разин.

Создатель "Ласкового мая" заявил, что винит в происходящем конкретных людей.

"Вы знаете, я виню Бортникова (Александр Бортников - директор ФСБ России - прим.), виню Совет безопасности РФ, я виню нашего "катализатора" Набиуллину (Эльвира Набиуллина - председатель ЦБ РФ - прим.), которая так хорошо борется с банками, с бедными людьми, с должниками, которые берут микрозаймы под огромные проценты. Почему эти люди не могут навести порядок и вот этим гадёнышам перекрыть кислородные все потоки, которые они получают, и на моих глазах раздают эти деньги?! Людям-то до лампочки... Ему дали $100, он и кричит, он готов провоцировать на все что угодно..." - сказал Разин.

Он отметил, что молодые люди и девушки идут на протесты из-за жажды наживы.

"Молодежь идет на это, потому что денег нет. В этих митингах нет идеологии, там есть деньги, которые надо отрабатывать. Я приведу вам один пример: война в Чечне... взрывают военную колонну... боевики все снимают на видео. Для чего? Для того, чтобы потом это видео отдать и полученный тот $1 млн, который им дали, идет отчетом, подтверждением того, что они сделали террористический акт в отношении военных. И когда я был вице-губернатором Ставропольского края, я ездил и встречался с Басаевым, Радуевым - со всеми этими полевыми командирами, я был среди 60 человек, которые с ними встречались. Я спросил: "Нельзя без этих отработок (имея в виду видеоотчеты - прим.)? Они говорят: "Нет, нельзя, нам деньги не дадут". Вы понимаете? А в Москве сейчас то же самое: кто Навальному даст этот миллиард? Как они ему дадут эти деньги? Я сейчас очень сильно приветствую то, что он задержан. И если смогут все-таки предъявить ему обвинение и посадить его, это будет очень хорошо", - сказал Разин.

По его словам, оппозиционеры в Москве "уже в открытую разваливают наше государство".

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям установить ущерб, который был причинен гражданам и организациям во время московских несанкционированных протестов.

Ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.