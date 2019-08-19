Ретропробег отечественных авто стартовал в ЮВАО в Москве. Финиш - в День флага России

Москвичи, проживающие в ЮВАО, решили отметить День флага России необычным мероприятием. В воскресенье 18 августа здесь стартовал автопробег отечественных ретроавтомобилей, приуроченный ко Дню государственного флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщает "Московская газета".

Автопробег начался с возложения цветов памятнику «Рабочему солдату». Затем колонна из 20 машин двинулась в сторону Марьино. Здесь у памятника бойцам всех сражений XX века «Солдат Отечества» состоится концерт. Маршрут автопробега предполагает, что «Чайка», «Волга ГАЗ-21», «Москвич», ЗИМ ГАЗ 12 и другие отечественные ретромарки проедут по семи историческим местам Юго-Восточного округа столицы.

Для участников автопробега эти места тоже имеют особое значение. Например, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала, что в автопробеге участвуют люди, которых связывает в том числе и общая деятельность. Она напомнила, как вместе с жителями и активными горожанами закладывали парк. «Мне приятно сегодня здесь видеть моих коллег. Сейчас мы одна команда — команда, которая участвует в этом автопробеге. День российского флага — знаменательный день.Мы — за развитие Москвы. Мы — за то, чтобы наш город дальше развивался в позитивном направлении, за то, чтобы все проекты, которые сегодня есть, и дальше служили на пользу людям», — сказала Стебенкова.

Дкпутата Мосгордумы Инны Святенко считает, что ретропробег — это не только мероприятие, которое позволит людям отвлечься от повседневных забот и проблем, но и даст возможность более тесно пообщаться со своими избирателями. «Каждую среду я веду личный прием. Людей волнуют вопросы, вязанными с улучшением жилищных, бытовых условий, экологией. Многих беспокоит нелегальная миграция, резиновые квартиры, хостелы в многоквартирных домах, правила поведения в общественных местах», — сказала Инна Святенко. — В одном из самых крупных районов, — Марьино, — не хватает многофункционального центра. Есть проблемы, связанные с реконструкцией Капотни, потому что необходимо соединить три района парка 850-летия Москвы, и этот парк будет построен. Но это пока еще те планы на будущее, которые необходимо осуществить».

А главный врач Диагностического центра №3, депутат муниципального округа Выхино-Жулебино Игорь Дягилев не стал скрывать, что давно хотел прокатиться на «Чайке». А саму идею автопробега депутат считает своеобразной возможностью показать реальную связь поколений. «Я всегда мечтал прокатиться на «Чайке». У моего дедушки была машина «Победа». Его в свое время утвердил главный военно-командующий нашей страны Иосиф Сталин. Ретроавтопробег — это связь поколений. Сегодня на празднике — и старшее поколение, и молодежь. Поэтому мы отмечаем два повода — преддверие Дня государственного флага и единство поколений, единство нашего района, нашего города и нашей страны", — сказал Игорь Дягилев.

Эксперт Общероссийского народного фронта в сфере ЖКХ Елена Николаева тоже с удовольствием приняла участие в старте автопробега. День российского флага она считает не просто праздничной датой, а и символом. Елена Николаева подчеркнула: «Я хочу сказать молодежи: «Ребята, поднимите флаги. Я хочу, чтобы вы гордились своей страной». Мы сегодня с молодежью, и хотим передать им тот опыт, те новации и самое главное — ту нашу гордость, которую мы проносим через всю нашу жизнь. Именно это символизирует флаг Российской Федерации, день которого мы в ближайшее время будем праздновать. Мы — вместе, мы большая сила".