Ростсельмаш на агротехнической выставке "День поля-2019"

Ставшая традиционной агротехническая выставка в рамках ежегодного дня поля пройдет 22-23 августа в селе Патруши Сысертского городского округа. Так АО "Агрофирма "Патруши" станет демонстрационной площадкой самых современных сельхозмашин и агротехнических разработок.

День поля - это существенное событие не только для сельхозтоваропроизводителей, но и для производителей сельхозтехники. Тюменьагромаш - официальный дилер Ростсельмаш организует показ своих машин, уже зарекомендовавших себя у аграриев. На стенде компании все гости мероприятия смогут детально ознакомиться с моделями техники, во главе которых такой высокопроизводительный зерноуборочный комбайн ACROS 585, мощный полноприводный трактор RSM 2375, многофункциональная самоходная косилка KSU 1. Данная техника будет представлена в динамике, что наглядно покажет агромашины Ростсельмаш в работе.

— Каждый год мы приезжаем на День поля и смотрим, что можно приобрести, — рассказал Алексей Павлович, председатель СПК "Труд". — Наше хозяйство занимается растениеводством и животноводством. На 5000 гектарах земли сеем зерновые, зернобобовые, технические культуры и разные травы. Технопарк на 40% состоит из техники Ростсельмаша. Это самая лучшая, мощная и надёжная техника, на мой взгляд.

В течение всего мероприятия менеджеры компании будут консультировать не только по вопросам эффективного подбора техники по техническим характеристикам, но и с возможными выгодными вариантами их приобретения по существующим финансовым программам.

"Приглашаем всех участников агротехнической выставки на наш стенд. Всем зарегистрировавшимся на стенде приятный бонус. Церемония официального открытия в 22 августа в 11.00", — отмечают в компании Тюменьагромаш.