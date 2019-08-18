Лидер "Слуги народа" пообещал долгую войну в Донбассе

Лидер партии украинского президента "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который почти наверняка будет спикером новой Рады, заявил, что войну в Донбассе быстро завершить не получится. Он намекнул, что ее будут вести еще долго.

Он сказал "Новому времени", что "закончить быстро ее не удастся" и "это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе". Его слова про "большой путь" фактически означают настрой на длительную войну.

В начале августа Разумков заявил "Коммерсанту", что украинская власть хочет, чтобы наступил мир, но не может этого сделать, так как это "не решается законами". По его словам, виновата, как всегда, Россия.

То есть новая украинская власть, как и предыдущая, полностью сняла с себя ответственность за развязывание войны, но взяла ответственность за ее продолжение - якобы не по своей воле.

То, что на нового президента и Раду дополнительно будут давить по поводу продолжения войны, говорят слова новоизбранного депутата Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Софии Фединой. В телеэфире она назвала "зажравшимися" тех, кто выступает против войны.

"Вы устали от того, что вам не надо искать своих детей под Зеленопольем или Иловайском и потом находить где-то в морге с телефоном в кармане… Вы зажрались, я так скажу!" - сказала Федина.

По ее словам, Украина живет очень хорошо для воюющей страны, так как люди отдыхают за границей, а в супермаркетах очереди. Ее позиция представляет интерес для изучения психологии украинского национализма.

Как сообщало Накануне.RU, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что если Владимир Зеленский будет продолжать войну против Донбасса - "это будет именно то, чего мы хотим".