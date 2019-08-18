Лидер "Слуги народа" пообещал долгую войну в Донбассе

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
(2016) | Фото:

Лидер "Слуги народа" пообещал долгую войну в Донбассе

Лидер партии украинского президента "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который почти наверняка будет спикером новой Рады, заявил, что войну в Донбассе быстро завершить не получится. Он намекнул, что ее будут вести еще долго.
Читайте также:

Он сказал "Новому времени", что "закончить быстро ее не удастся" и "это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе". Его слова про "большой путь" фактически означают настрой на длительную войну.

В начале августа Разумков заявил "Коммерсанту", что украинская власть хочет, чтобы наступил мир, но не может этого сделать, так как это "не решается законами". По его словам, виновата, как всегда, Россия.

То есть новая украинская власть, как и предыдущая, полностью сняла с себя ответственность за развязывание войны, но взяла ответственность за ее продолжение - якобы не по своей воле.

То, что на нового президента и Раду дополнительно будут давить по поводу продолжения войны, говорят слова новоизбранного депутата Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Софии Фединой. В телеэфире она назвала "зажравшимися" тех, кто выступает против войны.

"Вы устали от того, что вам не надо искать своих детей под Зеленопольем или Иловайском и потом находить где-то в морге с телефоном в кармане… Вы зажрались, я так скажу!" - сказала Федина.

По ее словам, Украина живет очень хорошо для воюющей страны, так как люди отдыхают за границей, а в супермаркетах очереди. Ее позиция представляет интерес для изучения психологии украинского национализма.

Как сообщало Накануне.RU, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что если Владимир Зеленский будет продолжать войну против Донбасса - "это будет именно то, чего мы хотим".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лидер "Слуги народа" пообещал долгую войну в Донбассе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, Дмитрий Разумков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети