Аничкин заявил, что за протестными акциями в Москве стоит Ходорковский

Михаил Аничкин, состоящий в Общественной Палате РФ и считающий, что российское законодательство в отношении незаконных митингов следует ужесточить, считает – вчерашние пикеты в Москве были профинансированы беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

" С учетом последних действий Михаил Борисовича Ходорковского, последние несколько лет, у него явное стремление создать любой блок, который будет стоять в оппозиции к действующей власти. Поэтом, исходя из всех его попыток финансировать любых, кто может что-либо произнести или произвести какое-то действие против власти, я могу делать выводы , что так оно и есть. Михаилу Борисовичу, насколько я понимаю, по договоренности с президентом страны дали возможность спокойно выехать за рубеж, но он не отказался от своих политических амбиций", - сказал Аничкин.

Ходорковский, являвшийся в прошлом владельцем российской нефтяной компании ЮКОС, отсидел срок за мошенничество в особо крупном размере. Теперь он, по его собственному выражению, задумал «вытряхнуть» Кремль – о чём заявил на своей странице в Твиттере. Для этих целей Ходорковский решил создать так называемую «рабочую группу по поддержке гражданского общества в России», которую, однако, планирует содержать исключительно на средства российских граждан. Объявление о создании группы было сделано 15 августа.

О том, что Ходорковский финансирует представителей так называемой несистемной оппозиции с целью свержения нынешней власти, открыто говорила и его личный пресс-секретарь Ольга Писпанен.

17 августа в Москве прошли массовые пикеты, организованные депутатами Ильей Азаром, Еленой Филиной и Андреем Моревым взамен несогласованному властями шествию. Данная акция стала четвертой по счёту с того момента, как Мосгоризбирком отказался регистрировать так называемых «независимых кандидатов» в депутаты из-за большого количества брака в подписных листах. Всего отказали в регистрации 57-ми кандидатам, однако протестуют из всей массы преимущественно только сторонники блогера Навального – 10 человек.

О том, что ключевые фигуры организаторов московских протестов прошли подготовку и инструктаж, как правильно подстрекать толпу к беспорядкам, на Западе, ранее заявлял глава временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов:

«Мы неоднократно на наших заседания говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей. Как пехоты, так и организаторов на низком и высоком уровнях. Есть оперативная съемка, можно посмотреть. Я вот видел кое-что. Как в переулочках напротив прямо обучали людей те самые граждане, которые получали уроки за рубежом», — заявил сенатор.

19 августа сложившуюся ситуацию с вмешательством иностранных заинтересованных сил во внутренние политические процессы страны будут рассматривать на заседании специализированного Совета при Государственной Думе.