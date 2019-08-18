В Новой Москве задержан мужчина, расстрелявший женщину с коляской

Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на женщину в Новой Москве. Возбуждено дело.

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Как сообщили Накануне.RU в столичном СКР, дело возбуждено по статье "покушение на убийство". По данным следствия, вечером 16 августа злоумышленник, находясь в подъезде жилого дома, выстрелил из пневматического пистолета в голову незнакомой женщине, гулявшей с ребенком в коляске.

При этом мать сделала замечание мужчине, который, будучи пьяным, вступал в конфликт с другими жильцами дома. После этого агрессор проследовал за женщиной с коляской в подъезд, где и совершил выстрел.

Потерпевшая госпитализирована в городскую больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стрелок задержан, с ним проводятся следственные действия. В самое ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.