09 Сентября 2020
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UFC (2011) | Фото:torrents.net.ua

В UFC сменился чемпион тяжелого веса: Миочич вернул себе пояс

Сегодня в американском Анахайме состоялся турнир UFC 241, в главном бою которого за чемпионский пояс встречались представители тяжелого веса американец Даниэль Кормье (действующий чемпион) и хорват Стипе Миочич.

Как передает корреспондент Накануне.RU, бой завершился победой претендента: Миочич, сам в прошлом экс-чемпион тяждива, вернул себе пояс, отправив Кормье в нокаут. Поединок завершился в четвертом раунде.

Стоит отметить, что чемпион вышел на бой с явным перевесом. Дальнейший соперник Стипе Миочича пока неизвестен – не исключено, что им станет действующий чемпион в полутяжелом весе – американец Джон Джонс.

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В UFC сменился чемпион тяжелого веса: Миочич вернул себе пояс

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Теги: Кормье, Миочич, бой



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2020 09:36 Мск Стипе Миочич одержал победу в третьем бою с Даниэлем Кормье и защитил свой пояс

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