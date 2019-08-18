09 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Задержан водитель пермского автобуса, врезавшегося в здание

В Перми задержан водитель автобуса после ДТП с погибшей и пострадавшими.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, а 32 человека, в том числе девять детей, получили травмы различной степени тяжести. После ЧП возбуждено уголовное дело.

проблесковый маячок, полиция, ГИБДД(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера. Как уточнили в полиции, проверка показала, что он был трезв.

Как добавили в МВД, в настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование по факту инцидента продолжается.

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Задержан водитель пермского автобуса, врезавшегося в здание

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Теги: водитель, автобус, Пермь, МВД



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