Задержан водитель пермского автобуса, врезавшегося в здание

В Перми задержан водитель автобуса после ДТП с погибшей и пострадавшими.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, а 32 человека, в том числе девять детей, получили травмы различной степени тяжести. После ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера. Как уточнили в полиции, проверка показала, что он был трезв.

Как добавили в МВД, в настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование по факту инцидента продолжается.