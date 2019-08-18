В Челябинске грабитель дважды обчистил один и тот же цветочный салон

В Челябинске полиция разыскивает злоумышленника, дважды ограбившего цветочный салон.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в вечернее время 14 и 15 августа неизвестный, находясь в цветочном магазине на улице Братьев Кашириных, открыто похитил из ящика стола около 18 тысяч рублей. Возбуждены два дела по статье УК РФ "грабеж". В полиции считают, что данные преступления совершены одним и тем же лицом.

Приметы подозреваемого: возраст до 30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Всем, кому что-либо известно о преступлении и грабителе, следует обратиться в полицию по телефонам дежурной части управления МВД по Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, либо по линии 02.