09 Сентября 2020
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сотовые телефоны в холодильнике (2019) | Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Уральским зэкам пытались передать телефоны в холодильнике

Уральским осужденным попытались передать телефоны в холодильнике.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, вечером 17 августа при осмотре прилегающей к исправительной колонии №3 строгого режима в Краснотурьинске территории, где отбывают сроки неоднократно судимые, был обнаружен оставленный неизвестными холодильник. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3 вместе с коллегами из управления безопасности ГУФСИН нашли в холодильнике тайник.

сотовые телефоны в холодильнике(2019)|Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Внутри лежали семь сотовых телефонов, зарядные устройства, три сим-карты и другие предметы. Кем и для кого был оставлен холодильник, сейчас выясняется.

Напомним, недавно в уральской колонии строгого режима захватили квадрокоптер с "подарками" для зэков.

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Уральским зэкам пытались передать телефоны в холодильнике

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Теги: холодильник, колония, ГУФСИН



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