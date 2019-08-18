Уральским зэкам пытались передать телефоны в холодильнике

Уральским осужденным попытались передать телефоны в холодильнике.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, вечером 17 августа при осмотре прилегающей к исправительной колонии №3 строгого режима в Краснотурьинске территории, где отбывают сроки неоднократно судимые, был обнаружен оставленный неизвестными холодильник. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-3 вместе с коллегами из управления безопасности ГУФСИН нашли в холодильнике тайник.

Внутри лежали семь сотовых телефонов, зарядные устройства, три сим-карты и другие предметы. Кем и для кого был оставлен холодильник, сейчас выясняется.

Напомним, недавно в уральской колонии строгого режима захватили квадрокоптер с "подарками" для зэков.