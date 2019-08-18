Порошенко пофантазировал, что может напугать Россию

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия. Об этом он решил написать в своем Facebook.

"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность! Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы - это крупнейшая угроза для агрессии РФ", - выложил Порошенко соответствующую картинку на своей странице в соцсети.

Напомним, недавно американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин заявил, что Петр Порошенко за время своего пребывания на посту вывел из Украины не меньше 8 млрд долларов.