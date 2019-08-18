09 Сентября 2020
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Политика В России Украина
коллаж, Петр Порошенко, военная техника в Азовском море (2018) | Фото: Накануне.RU

Порошенко пофантазировал, что может напугать Россию

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия. Об этом он решил написать в своем Facebook.
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"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность! Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы - это крупнейшая угроза для агрессии РФ", - выложил Порошенко соответствующую картинку на своей странице в соцсети.

Напомним, недавно американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин заявил, что Петр Порошенко за время своего пребывания на посту вывел из Украины не меньше 8 млрд долларов.

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Порошенко пофантазировал, что может напугать Россию

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Теги: Порошенко, Россия, Украина



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