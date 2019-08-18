Андрей Разин о Шатунове: "Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому"

Создатель группы "Ласковый май", российский продюсер и певец Андрей Разин впервые после своего заявления в Instagram о том, что звезда 80-х и 90-х Юра Шатунов больше не хочет петь хиты группы, подробно прокомментировал отношения с Юрой и сделал еще одно важное заявления, касающееся прав на песни "Ласкового мая".

Напомним, пару дней назад Разин в Instagram написал, что Юра Шатунов теперь больше не имеет прав на исполнение песен группы "Ласковый май".

Как рассказал Андрей Разин в разговоре с корреспондентом Накануне.RU, после своих выступлений он вместе с командой, с которой ездит на гастроли с песнями "Ласкового мая", постоянно перечисляет деньги детским домам.

"Последний раз мы перечислили деньги детскому дому, моему Светлоградскому. Да практически каждый город, где мы работаем за деньги - мы стараемся детским домам в этих городах помогать. Эта традиция такая у "Ласкового мая", ей уже 30 лет. Мне очень жалко, что Юра Шатунов этой традицией пренебрегает. Несмотря на его ошеломительные гонорары почти в 1 млн руб., он практически никаких отчислений не делает. Это очень плохо, когда не помогаешь своим братьям", - отметил Разин.

Продюсер привел в пример ситуацию, когда умерла жена Сергея Серкова - одноклассника Шатунова.

"Я предложил Юре совместный концерт, чтобы помочь Сергею, Сергей остался тогда на улице и нужно было купить ему квартиру - ту, в которой они жили с супругой, забрала его теща. Так вот Юра Шатунов отказался давать этот концерт, сказал, что больше знать никого не хочет и вообще "Ласковый май" ему не нужен", - сказал Разин.

"Когда люди забывают свои корни, забывают откуда они вышли... тут осадок остался очень сильный. Когда детдомовцы не помогают своим же собратьям, я считаю, что это сверхцинизм. Юра Шатунов за 30 лет ни рубля не перечислил ни одному детскому дому. Юра Шатунов своим одноклассникам, которые попали в тяжелую ситуацию, не помог ничем. Ребята, которые погибли из группы "Ласковый май", включая Мишу Сухомлинова, например - Шатунов тоже не заплатил ни за памятник, не поучаствовал в похоронах, никакой помощи. Я считаю, что здесь, конечно, мое воспитание дало сбой, потому что я не смог как-то объяснить Юре, что еще есть такие человеческие чувства, когда нужно протягивать руку помощи", - пояснил Андрей Разин.

Продюсер отметил, что Юра Шатунов дистанцируется от "Ласкового мая", дистанцируется от детей-сирот, и, приезжая в Россию, не оказывает абсолютно никакой помощи.

"Мы в июне проведи 4 концерта и более 1 млн руб. перечислили в детские дома. Юра Шатунов провел 34 концерта в России, получил 34 млн руб., и ни рубля не перечислил в детдом, не помог никакой семье, ни одному сироте. Я не понимаю его внутренний мир, из-за этого у нас такие большие разногласия. Любить свой народ, любить творчество, любить группу и понимать, что у тебя есть куча фанатов, которые тебя любят - это не только выйти на сцену и спеть "Белые розы" и "Седую ночь". Нужно проявлять какие-то чувства к людям, надо помогать людям", - считает Андрей Разин.

Разин пояснил, что новые правообладатели (ООО "Честная музыка" - прим.) попросили всех солистов "Ласкового мая" заключить договоры на исполнение песен.

"Я заключил этот договор. Андрей Гуров (солист "Ласкового мая" - прим.) тоже сейчас заключает этот договор. А Шатунов даже не соизволил прийти и что-то сказать. Он просто прислал какого-то вообще непонятного человека, который там у него раньше на фазенде уборкой занимался. И этот мужчина говорит, что Шатунов заключать ничего не будет и вообще пошли вы нафиг со своими песнями. Вот такое вот скотское отношение к группе, скотское отношение к нашему репертуару, оскорбления "Ласкового мая". Он во всех интервью говорит: "Я не имею никакого отношения к группе, я вообще самородок, я сам себя нашел, я сам себя сделал, я сам приехал в Москву в 13 лет, я сам пробился". Это, конечно, смешно все звучит. Вы можете себе представить, что 13-летний ребенок из детского дома приехал в Москву, находится в бегах, в федеральном розыске", - рассказал Андрей Разин.

Шатунову все прощалось до поры до времени, отметил Разин.

"Я его кум, я крестил его ребенка. Наши с ним отношения остаются нашими отношениями. Если он выйдет на меня, то, естественно, мы будем с ним общаться. Если он не будет выходить на меня, пусть он тогда живет в Германии и общается там со своими продюсерами. Но, в любом случае, лишать страну группы "Ласковый май" мы не будем", - отметил Разин.

Продюсер также прояснил ситуацию по правообладателю песен "Ласкового мая".

"Есть ООО "Честная музыка". Все права на песни "Ласкового мая" принадлежат этой фирме. Они купили эти права у старого правообладателя за $890 тыс. Эта фирма - единственная, кто принимает решение, кому разрешать, а кому не разрешать петь песни группы. Они обратились и к Шатунову и ко мне в связи с тем, что стали правообладателями с просьбой заключить договоры. Я заключил договор, плачу им 10% от своих концертов, беру у них разрешение на все песни на радио, на телевидении", - добавил Разин.

Продюсер также сделал еще одно важное заявление, которое касается блокировки всех видеозаписей "Ласкового мая" в интернете, которые размещены не на официальном YouTube-канале Разина.

"В понедельник 19 августа, чтобы ни для кого странным не было, все клипы, которые были выложены на чужих сайтах - это почти 480 млн просмотров - будут все заблокированы. Теперь я договорился с ООО "Честная музыка", что на моем YouTube-канале появится вся официальная хроника про группу, песни, клипы. А везде в других местах - в социальных сетях, это будет все удалено. Также все незаконные сайты и незаконные каналы, включая даже Юрин канал, будут все заблокированы", - отметил Андрей Разин.