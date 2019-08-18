"Здесь все свои!" Уральские рокеры поздравили Екатеринбург

В День города Екатеринбурга традиционно выступают несколько хедлайнеров, этот год не стал исключением. Если в Историческом сквере рэп-исполнителей лейбла Black Star – Мот и Mc Doni слушала в основном молодежь, то "Чайф" и его оранжевое настроение объединили уральцев всех возрастов. Несмотря на аншлаг, выступление рокеров по настроению напоминало квартирник: с песнями по заявкам, личными историями и посвящениями друзьям, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здесь собрались все свои!" - заявил лидер группы Владимир Шахрин со сцены на площади 1905 года. И этим задал тон общения с аудиторией. Он поздравил город с очередной годовщиной и поделился своей радостной историей.

"Сегодня после четырех лет мне вернули из реставрации "Москвич-401". На этой машине ездил мой дед, мой отец и я сам. Спасибо всем, кто принимал участие", - сказал он.

В программе выступления старые хиты, которые просили исполнить сами зрители: "Оранжевое настроение", "Не со мной", "Ой-е", которой подпевала вся площадь и окрестности. Не обошлось и без посвящений своим. "Аргентина-Ямайка" на этот раз звучала в честь проигрыша "Урала" ("Пропустили меньше голов, уже прогресс", - оптимистично заявил Бегунов), а "Не спеши" "чайфы" посвятили экипажу "Уральских авиалиний", которые сумели посадить неисправный лайнер в кукурузном поле.

"Ребята сделали свою работу профессионально. Они - герои, спасибо им за спасенные жизни", - сказал Владимир Шахрин. "А не спеши, ты, нас хоронить, а у нас еще здесь дела..." - площадь пела со слезами радости на глазах.

"Мы пришли с детьми. Народу, конечно, обалдеть, сколько. Песни нашего детства. "Ой-йо" мы пели, когда я в армию уходил. Как вы думаете, понравилось мне? Конечно понравилось", - поделились с Накануне.RU своими впечатлениями Игорь и Вика.

"Чайф" молодцы, хорошо, что не забывают Урал", - говорили зрители. Удовольствие получили даже те, кто перепутал хедлайнера. "Очень хотели попасть на Тиму Белорусских, но он в Академическом выступает. Мы перепутали. Не ожидали, что на чайфах будет так весело", - говорит Сергей.

Партнером празднования всего Дня города и непосредственно его музыкальной программы выступила Русская медная компания.