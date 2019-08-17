Стала известна причина, по которой автобус врезался в здание в Перми

В СКР назвали предварительную причину того, что автобус №59 врезался в здание по улице Новогайвинской в Перми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по предварительным данным, во время движения водитель не справился с управлением.

Это произошло из-за технической неисправности автобуса, говорится в сообщении департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

В автобусе при этом находилось около 50 пассажиров.

Одна пассажирка автобуса погибла на месте, 19 человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести.

"Трое пострадавших находятся в реанимации. Состояние детей оценивается как стабильно удовлетворительное", - уточнили в СКР.

По словам очевидцев, "от передней части автобуса после столкновения ничего не осталось, от удара выбило стекла и погнуло сиденья в салоне".

Начата доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика.

Напомним, как сообщалось ранее, в здании, в которое врезался автобус, находится магазин.