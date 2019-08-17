08 Сентября 2020
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Airbus А321 Уральские авиалинии (2019) | Фото:telegram-канал Baza

Гаспарян обвинил алчность «мусорных баронов» Гудковых в аварии лайнера А321

За происшествием с аварийно севшим в подмосковном Жуковском самолете, которое уже окрестили «чудом в кукурузном поле», просматриваются интересы некоторых «независимых» оппозиционеров, пытавшихся прорваться в Мосгордуму. Речь идет об отце и сыне Гудковых. Жадность этих «мусорных магнатов» 15 августа едва не стоила жизни 226 пассажирам, а также экипажу самолета на Симферополь.

Семья Гудковых владеет полигоном ТБО «Воловичи» с 90-х годов. Это оказалось очень выгодно – собирать на нем отходы госпредприятий и коммерческих компаний сверх установленных нормативов. Откаты приносили до 200 миллионов рублей в месяц, которые Гудковы распределяли между чиновниками Коломенского района и более половины забирали себе.

Однако с губернатором Московской области Воробьевым им договориться не удалось. Воробьев решил вплотную заняться проблемой мусора, от которого задыхается Подмосковье, и построить на месте «Воловичей» мусоросжигающий завод. Несмотря на все усилия переговорщика клана Гудковых Дениса Лебедева (бывшего охранника Геннадия, которого он привел в политику и сделал главой г. Коломны), строительство завода удалось лишь приостановить.

схема, свалки, гудков, авария авиалайнера(2019)|Фото:ФАН

Отстаивая свои миллионы, Геннадий и Дмитрий Гудковы инициировали протестную активность местного населения и экоактивистов с целью добиться отмены решения о закрытии свалки и возведении мусоросжигательного производства. Именно за счет того, что гудковцы постоянно втыкают палки в колеса процессу по замене открытых свалок на современные заводы, мусорные полигоны множатся и становятся крайне привлекательными площадками для кормежки птичьих стай. Именно с такого полигона поднялась злополучная стая чаек, ставшая причиной поломки двигателя борта А321 и его посадки в кукурузном поле.

Гудковы приобрели славу экозащитников, но на самом деле дурачат своих активистов и отстаивают лишь клановые финансовые интересы. Как подчеркнул журналист, публицист, блогер и общественный деятель Армен Гаспарян в беседе с ФАН, за этим семейством стоит много неприглядных дел. После «чуда в кукурузном поле» они снова затянули известную «песню» про то, как у нас якобы все плохо, а в действительности пытаются отвлечь внимание от себя.

Строительство мусороперерабатывающих предприятий вокруг Москвы – насущная потребность столицы и области. И многие бы из них уже работали, если бы не алчность Геннадия и Дмитрия Гудковых, заметил Гаспарян.

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Гаспарян обвинил алчность «мусорных баронов» Гудковых в аварии лайнера А321

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Теги: гудков, мусор, свалка, авария авиалайнера, гаспарян, губернатор воробьев



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