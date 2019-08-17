В Перми маршрутный автобус врезался в стену магазина

В Перми маршрутный № 53 автобус въехал в стену магазина. По предварительной информации, один человек погиб, еще 20 получили травмы, передает корреспондент Накануне.RU

Автобус въехал в угол здания на улице Новогайвинская, 91 б в Орджоникидзевском районе Перми. В городской службе Скорой помощи уточнили, что в результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб, около 20 пострадали. Среди пострадавших есть дети. Серьезные травмы получил водитель.

"На месте ЧП работают 18 бригад скорой помощи и две бригады медицины катастроф", - уточнили в "скорой".