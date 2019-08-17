"Такое вижу впервые" – в день рождения Екатеринбурга горожан удивили уникальным байк-шоу

В Екатеринбурге на Дне города показали масштабное экстремальное байк-шоу международного уровня. Зрители остались под впечатлением, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В день 296-летия Екатеринбурга на главной площадке – на Плотинке около исторического сквера – прошло масштабное байк-шоу для всех желающих. Партнером празднования Дня города в уральской столице выступила Русская медная компания (АО "РМК"). Велосипедисты, мотоциклисты и даже сноубайкеры радовали горожан экстремальными финтами и прыжками на трамплинах. В представлении участвовали как российские участники – чемпионы страны, мастера спорта, участники национальной сборной, так и зарубежные. Все самые лучшие точки обзора были заняты задолго до начала. Как заявляли ведущие, многое оборудование на площадках не имеет аналогов в России.

Общее представление состояло из трех сессий по три этапа – сначала трюки выполняли участники стантрайдинг-команды Legend stunt team – они кружили на задних, передних колесах на мотоциклах, квадроцикле и гоняли на дрифткаре. И конечно, не обошлось без жженой резины.

На втором этапе выступали райдеры с мировым именем, команда по велофристайлу FreestyleShow. Они привезли участников по маунтинбайк фристайл, BMX фристайлу и экстремальному самокату.

Наконец, самый зрелищный этап - фристайл мотокросс, на котором райдеры исполняли трюки в воздухе, разгоняясь на трамплине. Команда FMX13 также удивила зрителей финтами на сноубайке. Участники не просто крутились и делали флипы в воздухе, но даже отпускали мотоциклы, исполняя одни из самых зрелищных трюков. Екатеринбуржцы остались под впечатлением.

"Я, конечно, видел такое шоу на мотоциклах, но чтобы в этом участвовал и снегоход – такое вижу впервые!" – поделился впечатлениями с Накануне.RU зритель Александр.

"Дух захватывает! Круто! Обожаю такие шоу!" – рассказал другой зритель Николай.

Между сессиями на сцену выходили различные танцевальные коллективы, а также зрителей радовали шоу команды команды поддержки. После экстрим-шоу ведущие объявили выступления рэперов лейбла Black Star – Мот и MC Doni.