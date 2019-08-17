"Урал" не смог подарить Екатеринбургу победу, несмотря на двойную помощь Юсупова

В Екатеринбурге сегодня, в День города, состоялся матч между "Уралом" и самарскими "Крыльями советов". Свердловская команда не смогла порадовать горожан победой, игра закончилась со счетом 1:3.

Матч начался с того, что на "Екатеринбург-арене" чествовали экипаж Аirbus 321 "Уральских авиалиний", стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников. Командир воздушного судна Дамир Юсупов сделал первый символический удар по мячу.

Первый тайм завершился со счетом 0:1. На 28 минуте мяч за самарцев забил Раду Гынсарь. Во втором тайме, на 67 минуте, у "Урала" был удален Роман Емельянов.

Через 12 минут большинством смогли воспользоваться "Крылья", после грубой ошибки защитника уральцев и перехвата самарцами мяча в центральной зоне Александр Соболев перебросил далеко вышедшего из ворот Ярослава Годзюра. Деян Радонич на 87 минуте сделал счет крупным - 3:0, после чего трибуны стали пустеть.

"Урал" смог забить гол престижа под занавес матча, Андрей Панюков точно пробил с передачи вышедшего на замену у "Урала" Артема Юсупова. По иронии, однофамилец пилота-героя помог "Уралу" хотя бы избежать крупного поражения.