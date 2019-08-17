Экипаж "Уральских авиалиний" наградили на "Екатеринбург Арене"

Экипаж Аirbus 321 "Уральских авиалиний" в День города чествовали на стадионе "Екатеринбург Арена". Перед матчем клубов "Урал" - "Крылья Советов" стадион стоя приветствовал пилотов и бортпроводников, передает корреспондент Накануне.RU.

На стадион приехали все члены экипажа: командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

"Пришли сегодня на матч "Урала". Весь огромный стадион приветствовал их стоя. На глазах слезы", - прокомментировал событие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, пилотам A321 присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества. Возбуждено уголовное дело, следствие ведет СКР, МАК, транспортная прокуратура. После инцидента Минприроды потребовало проверить наличие свалок вблизи Жуковского: по одной из версий птицы, попавшие в двигатели, могли быть привлечены незаконными свалками.