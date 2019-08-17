Офис Зеленского распорядился свезти в Киев на День незалежности бюджетников

Первый замглавы офиса украинского президента Сергей Трофимов разослал письма областным администрациям с просьбой свезти в Киев 22-23 августа бюджетников для "надлежащего празднования" Дня незалежности Украины. Скан письма опубликовала в Facebook бывший министр юстиции Елена Лукаш.

В письме говорится, что делегации "представителей медицинской, образовательной отраслей и представителей общественности" нужны для генеральной репетиции праздника. Расходы будут возложены на региональные бюджеты.

В этом не было бы ничего необычного (так делали все украинские президенты), если бы Владимир Зеленский подчеркнуто не декларировал новые подходы и разрыв со старыми методами. Причем письмо составлено не без лукавства. В нем говорится, что офис "просит", а не требует. Кроме того, бюджетники будто бы нужны только для генеральной репетиции праздника, но в начале заявлена цель - "для надлежащего празднования". А в конце письма говорится о том, когда и где начнутся торжества.

Телеведущий Дмитрий Спивак не скрывал своего возмущения.

"Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Теперь вот и новая команда Зе взялась за проверенные методы создания иллюзии массовки. Команда новая и молодая, а вот методы старые. Опять собирают бюджетников и "активистов" по разнарядке, тратят бюджетные деньги и свозят всех автобусами праздновать... Как могут ужиться вместе либертарианство, "страна в смартфоне" и подобные письма?" - написал Спивак.

"Призрак Пэдро бродит коридорами, шурша томосом?" - написала Лукаш.

Некоторые в комментариях поддерживают решение Зеленского, так как кто-то за казенный счет сможет "увидеть Киев".

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году таким же способом свезли детей на митинг во Львов, где они два часа простояли под палящим солнцем.