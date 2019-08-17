На согласованный митинг КПРФ в столице пришло около 4 тысяч человек

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
КПРФ (2019) | Фото: Накануне.RU

На согласованный митинг КПРФ в столице пришло около 4 тысяч человек

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел митинг за честные и свободные выборы, организованный КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласованная с властями акция собрала около 4 тыс. участников, такую цифру назвали в МВД, по данным Белого счетчика – 3,9 тыс.

В митинге приняли участие не только коммунисты, а также представители НПСР, "Русский лад", жители поселка совхоз им. Ленина, "Надежда России".

за честные выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

мы не рабы, рабы не мы, митинг кпрф(2019)|Фото: Накануне.RU

На сцене выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов, он заявил, что "оппозиция за бортом, а власть в нокдауне" и что "ничего хорошего от Москвы ждать не приходится".

Некоторые журналисты при этом заметили, что во время выступления Зюганов и другие были в куртках от фирмы "Nike", хотя лидер партии негативно высказывался об англосаксах.

На митинге КПРФ выступил сын рок-музыканта Игоря Талькова - Игорь Тальков-младший.

митинг кпрф за честные выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг кпрф за честные выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

Среди участников акции были не только те, кто пришел из-за выборов, а также обманутые дольщики и недовольные арестами протестующих на акции 27 июля. Были на митинге члены КПРФ из Курска, Владимирской и Рязанской областей.

"Нас, народ, уже зажали со всех сторон. На молодежь нападают, рисуют эти уголовные дела, ужас. Каким надо тупым быть, чтобы дома на диване сидеть в такое время", - поделилась женщина с плакатом "За правду".

брюсов парк, обманутые дольщики(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг за честные выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

В толпе кто-то собирал подписи в поддержку Венесуэлы. Члены партии призывали участвовать в качестве наблюдателей на сентябрьских выборах в Мосгордуму для предотвращения попыток фальсификации результатов голосования.

Свое слово сказал Павел Грудинин: "Мы не можем справиться даже с наводнением, поэтому надо срочно менять власть!".

Революционная рабочая партия(2019)|Фото: Накануне.RU

КПРФ(2019)|Фото: Накануне.RU

В конце была зачитана резолюция, участники митинга требовали проведения честных выборов в Москве и регионах, а также отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

КПРФ, за честные выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

защитим жилье от жулья(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее свои митинги организовывали либералы, 10 августа на согласованную акцию, по данным "Белого счетчика", вышли 49,9 тыс. человек, пресс-служба столичного главка МВД оценила численность митинга в 15 тыс. человек.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

На согласованный митинг КПРФ в столице пришло около 4 тысяч человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КПРФ, выборы в москве, геннадий зюганов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2019 12:39 Мск КПРФ ответила про численность своего митинга: "Еще на ваших похоронах простудимся"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети