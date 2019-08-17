На согласованный митинг КПРФ в столице пришло около 4 тысяч человек

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел митинг за честные и свободные выборы, организованный КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласованная с властями акция собрала около 4 тыс. участников, такую цифру назвали в МВД, по данным Белого счетчика – 3,9 тыс.

В митинге приняли участие не только коммунисты, а также представители НПСР, "Русский лад", жители поселка совхоз им. Ленина, "Надежда России".

На сцене выступил глава КПРФ Геннадий Зюганов, он заявил, что "оппозиция за бортом, а власть в нокдауне" и что "ничего хорошего от Москвы ждать не приходится".

Некоторые журналисты при этом заметили, что во время выступления Зюганов и другие были в куртках от фирмы "Nike", хотя лидер партии негативно высказывался об англосаксах.

На митинге КПРФ выступил сын рок-музыканта Игоря Талькова - Игорь Тальков-младший.

Среди участников акции были не только те, кто пришел из-за выборов, а также обманутые дольщики и недовольные арестами протестующих на акции 27 июля. Были на митинге члены КПРФ из Курска, Владимирской и Рязанской областей.

"Нас, народ, уже зажали со всех сторон. На молодежь нападают, рисуют эти уголовные дела, ужас. Каким надо тупым быть, чтобы дома на диване сидеть в такое время", - поделилась женщина с плакатом "За правду".

В толпе кто-то собирал подписи в поддержку Венесуэлы. Члены партии призывали участвовать в качестве наблюдателей на сентябрьских выборах в Мосгордуму для предотвращения попыток фальсификации результатов голосования.

Свое слово сказал Павел Грудинин: "Мы не можем справиться даже с наводнением, поэтому надо срочно менять власть!".

В конце была зачитана резолюция, участники митинга требовали проведения честных выборов в Москве и регионах, а также отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Напомним, ранее свои митинги организовывали либералы, 10 августа на согласованную акцию, по данным "Белого счетчика", вышли 49,9 тыс. человек, пресс-служба столичного главка МВД оценила численность митинга в 15 тыс. человек.